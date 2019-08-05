شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن: المملكة أصدرت مليونَيْ تأشيرة إلكترونية للقادمين للحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن المملكة حريصة على تسهيل وصول المسلمين لأداء مناسك الحج، وتبذل جميع الجهود لتتضافر كل الجهات وتعمل في وقت واحد لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

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ورحب وزير الحج والعمرة، خلال رعايته اليوم (الاثنين) انطلاق فعاليات «ندوة الحج الكبرى» في دورتها الـ44 تحت عنوان «الإسلام تعايش وتسامح» بالحضور من الشخصيات الإسلامية والعالمية والمفكرين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، كما رحب بضيوف الرحمن بقوله: «ضيوف بيت الله الحرام في أعيننا وأنتم في أعيننا».

وكشف وزير الحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية أصدرت مليوني تأشيرة إلكترونية للقادمين للحج لتسهيل إجراءات القدوم، مبشراً بقوله: «القادم أفضل بإذن الله».

وأشار بنتن إلى أن الندوة بمحوريها الشرعي والعلمي قدمت الكثير للمسلمين والباحثين عن العلوم في كل بلدان العالم، «ونحن نفتخر ونرحب بوجود علماء الشريعة والعلوم الطبيعية والمؤثرين في الندوة»، وأضاف: «مكة اليوم تستقبل عدداً كبيراً من الحجاج يوازي عدد سكانها في ظل حسن الإدارة والتنظيم الجيد والمتطور يجعلنا نشعر أنهم جميعاً من سكان مكة»، متابعاً: «نحو 350 ألف شخص قدموا لخدمة الحجاج من كل الجهات ونحن في المملكة العربية السعودية نسعد بخدمة الجميع».