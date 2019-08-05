شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 75 ألف مسجل في البرامج التدريبية للمخيم الإلكتروني عبر «دروب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تسجيل نحو 75 ألف مستفيد ومستفيدة في برنامج المخيم الإلكتروني، المتوفر عبر منصة «دروب» من خلال الرابط www.doroob.sa، كما أكمل 25 ألف مستفيد ومستفيدة الدورات التدريبية للمخيم.

ويُقدم المخيم برامج تدريبية إلكترونية وجلسات تفاعلية، في 9 مسارات، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك خالد، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، لتزويد جميع شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالمعارف والمهارات اللازمة لحاجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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كما يهدف إلى تطوير المهارات العملية للمستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الحاجات التدريبية لسوق العمل، إضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلاً، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

وتقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بـ3 مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

وجدد الصندوق دعوته لجميع أفراد المجتمع للاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية التي يوفرها المخيم الالكتروني عبر منصة «دروب»، حيث تستمر حتى يوم السبت الأول من محرم 1441 الموافق 31 أغسطس 2019.