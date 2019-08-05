محمد بن مسعود - الدمام - تشمل حبونا ويدمة وتستمر حتى منتصف الليل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بخصوص منطقة نجران يفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني مدى الرؤية. وقالت الهيئة: إن الحالة التي تبدأ في الساعة 9:00 صباح اليوم، وتستمر حتى 23:55 من مساء اليوم نفسه تشمل "حبونا وشرورة ونجران ويدمة. 05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 03:57 PM تشمل حبونا ويدمة وتستمر حتى منتصف الليل Advertisements "الأرصاد" تنبه لرياح نشطة وأتربة مثارة على نجران "الأرصاد" تنبه لرياح نشطة وأتربة مثارة على نجران أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بخصوص منطقة نجران يفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني مدى الرؤية. وقالت الهيئة: إن الحالة التي تبدأ في الساعة 9:00 صباح اليوم، وتستمر حتى 23:55 من مساء اليوم نفسه تشمل "حبونا وشرورة ونجران ويدمة. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" تنبه لرياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ،

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