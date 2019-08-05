، "أمانة الباحة" تنهي تجهيزات المسالخ والأسواق والمنتزهات استعداداً للعيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - وضعت خططاً تنفيذية متكاملة لعمليات النظافة ورفع المخلفات والإصحاح البيئي

أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة استعداداتها لاستقبال الزائرين والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والساحات البلدية وأماكن الفعاليات والمسطحات الخضراء.

وفي هذا الإطار، وضعت الأمانة خططاً تنفيذية متكاملة لعمليات النظافة ورفع المخلفات ورش المبيدات والإصحاح البيئي وتكليف مراقبين مختصين لمتابعات أسواق الماشية والمسالخ ونقاط الذبح والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمحالّ والمنشآت التجارية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

بدوره، وفي سياق متصل، وجّه أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط كل الوكالات والإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بالوقوف ميدانياً على تجهيزات المسالخ وأسواق الماشية والحدائق والمنتزهات، بالقيام بالدور المنوط بها وتكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة، مع ضرورة الاستمرار في تكثيف الرقابة الميدانية الدائمة والمفاجئة على المنشآت الغذائية والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات الغذائية، ومدى توفر الشهاداتٍ الصحية والنظافة الشخصية، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المسالخ والمطابخ، من أجل خدمة وراحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة.

وأكد الدكتور "السواط" حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على تطبيق الأنظمة والتعليمات والتحقق من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، مشيراً إلى أن هناك فرقاً ميدانية إشرافية من إدارة صحة البيئة في الأمانة والبلديات تتابع سير أعمال المسالخ والمطابخ المصرح لها تتضمن وجود أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين يعملون ويتابعون الكشف على المذبوحات؛ للتأكد من سلامتها من الأمراض وذلك بشكل يومي.

ودعا "السواط" الجميع إلى التعاون مع الأمانة والبلديات للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحالّ على الرقم 940، أو عن طريق رقم الواتساب 0550271419 مؤكداً أن بلاغاتهم ستجد كل العناية والاهتمام.