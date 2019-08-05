، "تطوير مكة" تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - البرنامج الإلكتروني يضمن الاقتصار على الفئة المستهدفة

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، عبر إدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويبلغ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة 360 ألف حاج، وهم الذين تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار، بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي: الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة، وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار.

وأضاف: البرنامج الإلكتروني سيمنع من بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.

وأشار "كعكي" إلى أن أسعار التذاكر سوف تطرح بسعر 250 ريالاً لتذكرة كل المحطات القطار، بالإضافة إلى أن هنالك تذاكر تباع خلال أيام التشريق ويبلغ سعرها 50 ريالاً.

جدير ذكره أن قطار المشاعر المقدسة سينقل أكثر من مليوني حاج ابتداءً من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.