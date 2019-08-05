محمد بن مسعود - الدمام - وجّه الجهات المعنية ببذل الجهد وجودة التهيئة لتسهيل الوصول لتلك المواقع اعتمد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أسماء المصليات والجوامع التي ستقام بالمحافظة لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ وعددها ٣٦٨. وفي هذا السياق، وجّه الأمير مشعل بن ماجد الجهات المعنية كلاً وفق اختصاصه ببذل الجهد وجودة التهيئة وتسهيل وصول المصلين لتلك المواقع، متمنياً لهم التوفيق والسداد بأداء مهامهم. من جانبه، قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة ماجد شراحيلي شكره للمحافظ على دعمه المستمر وتوجيهاته لخدمة بيوت الله. 05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 03:36 PM وجّه الجهات المعنية ببذل الجهد وجودة التهيئة لتسهيل الوصول لتلك المواقع Advertisements بالأسماء.. محافظ جدة يعتمد 368 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة العيد بالأسماء.. محافظ جدة يعتمد 368 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة العيد اعتمد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أسماء المصليات والجوامع التي ستقام بالمحافظة لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ وعددها ٣٦٨. وفي هذا السياق، وجّه الأمير مشعل بن ماجد الجهات المعنية كلاً وفق اختصاصه ببذل الجهد وجودة التهيئة وتسهيل وصول المصلين لتلك المواقع، متمنياً لهم التوفيق والسداد بأداء مهامهم. من جانبه، قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة ماجد شراحيلي شكره للمحافظ على دعمه المستمر وتوجيهاته لخدمة بيوت الله. الكلمات المفتاحية ، بالأسماء.. محافظ جدة يعتمد 368 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة العيد ،

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