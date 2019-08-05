محمد بن مسعود - الدمام - تتضمّن في عضويتها كوادر صحية متخصصة ذات كفاءة وخبرة وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج والتي تعنى بخدمة المرضى بالمحافظة. وتهدف الجمعية لنشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتدريب على الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية العلاجية خارج المستشفى. كما ستتضمن أنشطة الجمعية، التوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب والدراسات والأبحاث والبرامج، وقد ضم مجلس الإدارة للجمعية كوادر صحية متخصصة وكوادر تربوية ذات كفاءة وخبرة. 05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 03:17 PM تتضمّن في عضويتها كوادر صحية متخصصة ذات كفاءة وخبرة Advertisements وزير العمل يوافق على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج وزير العمل يوافق على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج والتي تعنى بخدمة المرضى بالمحافظة. وتهدف الجمعية لنشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتدريب على الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية العلاجية خارج المستشفى. كما ستتضمن أنشطة الجمعية، التوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب والدراسات والأبحاث والبرامج، وقد ضم مجلس الإدارة للجمعية كوادر صحية متخصصة وكوادر تربوية ذات كفاءة وخبرة. الكلمات المفتاحية ، وزير العمل يوافق على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج ،

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