عروض بنده المتجددة اليوم ولمدة ثلاثة أيام قادمة بمناسبة عيد الأضحى

طُرحت عروض بنده الجديدة ولمدة 4 أيام بدءًا من الأمس 4 أغسطس وحتى يوم 7 منه وبالتحديد مع نهاية العرض الأسبوعي وتُعد هذه التخفيضات هي الثالثة بعد تلك التي تم الإعلان عنها يوم الخميس والأخرى التي تم إعلانها أيضًا في ذات اليوم،كل ذلك إلى جانب العرض الأساسي والذي اعتادت طرحها كل خميس طرحت أيضًا الشركة في نهاية هذا اليوم عرض التخفيضات المستمرة لمدة 72 ساعة على مجموعة من المنتجات والذي ينتهي يوم السبت المقبل الموافق 3 أغسطس 2019، وقد بدأت عروض أسواق بنده لهذا الأسبوع في السعودية والممتدة من 1 أغسطس حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من ذات الشهر، وكعادة بنده تحاول بقدر أن تلبي رغبات عملاءها وفقًا للفترة الزمنية التي يتم طرح العرض فيها.

وحيث أننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك فقد راعت شركة التجزئة الأكبر في المملكة، ذلك من خلال عروض خروف العيد من نوعيات مختلفة منها النعيمي والسواكني والروماني وأيضًا هناك الرفيدي، وبخطوات سهلة وبسيطة ومضمونة يمكن للمواطن السعودي أو المقيم الحصول على أضحيته، والتي سوف تصله حتى منزله مباشرة بعد توجهه لأحد الفروع وحجزها ودفع ثمنها وخلال أحد اليومين من 12 إلى 14 أغسطس سوف تصله جاهزة.

عروض بنده من 1 إلى 7 أغسطس

وقد شملت العروض بخاخ النشا الأصلي ماريتو عبوة 400 مل وبتوفير 5 ريال سعودي، وكذلك شامبو العبايات أومينو المركز عبوة 2 لتر بخصم 10 ريال، حيث كانت قيمته 29 ريال ثم انخفضت إلى 19 ريال، ومناديل جامبو رول فاين 350 متر بتوفير 7 ريال سعودي وآخر المنتجات التي شملتها عروض بنده لهذه الأيام الأربعة فكانت مناديل للوجه ماركة فاين فلافي عبوة يمكن إعادة تعبئتها مرة أخرى، ويمكن الإطلاع على تلك العروض من خلال الصور الموضوعة.



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بالإضافة إلى تلك العروض الأسبوعية والمستمرة كما سبق وذكرنا لمدة سبعة أيام كاملة، أعلنت بنده عن تخفيضات الأيام الأربعة القادمة والتي شملت أنصاف صدور ساديا بدون عظم أو جلد عبوة 450 جرام وبسعر 10.95 ريال سعودي وأيضًا بوينس فليكس 375 جرام بقيمة 7.95 ريال.