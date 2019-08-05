- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق بعثة حج الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - خالد الضبيبي
نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ودع مستشار سمو السفير سعادة الأستاذ محمد الدوسري يوم أمس، قافلة حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وبتنظيم سفارة المملكة في عمّان.
وحضر مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين مدير عام الهيئة العميد الركن المتقاعد جادالله المصاروه، ومفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور، وتمنى الجميع للحجاج رحلة ميسرة عامرة بالإيمان والعودة السالمة إلى وطنهم وذويهم.
من جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم بهذه البعثة التي سهلت لهم سبل الاستطاعة لأداء ركن الحج العظيم بكل سخاء ورعاية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم نعمة الأمن والأمان المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | انطلاق بعثة حج الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.