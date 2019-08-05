السعودية | انطلاق بعثة حج الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - خالد الضبيبي

نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ودع مستشار سمو السفير سعادة الأستاذ محمد الدوسري يوم أمس، قافلة حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وبتنظيم سفارة المملكة في عمّان.

وحضر مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين مدير عام الهيئة العميد الركن المتقاعد جادالله المصاروه، ومفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور، وتمنى الجميع للحجاج رحلة ميسرة عامرة بالإيمان والعودة السالمة إلى وطنهم وذويهم.

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من جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم بهذه البعثة التي سهلت لهم سبل الاستطاعة لأداء ركن الحج العظيم بكل سخاء ورعاية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم نعمة الأمن والأمان المملكة العربية السعودية.

