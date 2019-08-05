والد شهيد في "هجوم كرايستشيرش".. من موت محقق إلى حج بيت الله

روى محمد عطاء عليان وهو فلسطيني يقيم في نيوزيلندا قصة نجاته واستشهاد ابنه في حادثة "هجوم كرايستشيرش" على يد الإرهابي الأسترالي الذي اقتحم مسجدين في نيوزيلندا خلال أداء الجالية المسلمة صلاة الجمعة، التي أسفرت عن مقتل عشرات المسلمين.

جاء ذلك خلال استضافة عليان لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إذ يستضيف هذا العام أكثر من 6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة.

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وقال عليان: "لقد تعرضنا لمصاب جلل في الهجوم على المسجد ومقتل عدد من المسلمين في يوم الجمعة 15 مارس 2019 أثناء الخطبة، إثر ذلك الحادث الأليم فقدتُ أعز ما أملك ابني (عطاء) مع بقية الأحباب، فرحمهم الله جميعاً وأسكنهم الفردوس".

وأشار إلى أنَّ الهجوم وقع بعد 5 دقائق من استفتاح الإمام للخطبة حيث كان في الصفوف الأولى، وفجأة "دخل علينا الإرهابي وبدأ يطلق الرصاصات عشوائياً على الحاضرين، واستشهد على إثر ذلك ابني (عطاء) ومعه مجموعة من المصلين، إذ إنني أصبتُ بطلقة في فخذي وبفضل الله تمَّ الشفاء منها".

وأثنى عليان على استضافة السعودية لحجاج نيوزيلندا التي مثّلت لهم تخفيفاً لمصابهم، مستذكراً آخر لقاء جمع بينه وبين ابنه، إذ طلب منه الالتقاء به في صلاة الجمعة لأنَّه يعمل بعيداً عن المسجد، مشيراً إلى أنَّ ابنه يذهب إلى المسجد مبكراً حتى يحظى بشرف الصف الأول.

وأكد أنَّ المملكة العربية السعودية دائماً ما كانت ولا زالت سباقة في تضميد جراح المسلمين، إذ مثّلت هذه الضيافة الكريمة لهم لأداء فريضة الحج الشيء الكثير لمسلمي نيوزيلندا.