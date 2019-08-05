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2019-08-05 ملتقى آل جميل يكرم الأديب الأكرمي متابعات الخليج 365 - النماص أقام ملتقى آل جميل بمركز السرح بمحافظة النماص احتفالية ومأدبة عشاء ليلة أمس على شرف الأديب عبدالله الأكرمي وذلك بمنزل المهندس فارس الفارس. Advertisements تم ذلك بحضور رئيس مركز السرح السابق عبدالله بن محيا ومدير الملتقى عثمان سعد وذلك بمناسبة إصداره الأدبي “رواية سلمى” وديوانه الثاني “ورد الشباك”.









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