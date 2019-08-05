رئيس أمن الدولة: الكشافة شركاء في نجاح الحج

متابعات الخليج 365 – مبارك الدوسري - مكة المكرمة

أشاد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بالتطور الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام.

وأكد في كلمة ألقاها خلال زيارته يوم أمس لمعسكر عرفات الكشفي حيث التقى منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة العامة أن الكشافة شركاء في أمن الوطن وأمن الحجاج وأمن المواطنين.

وأشار في كلمته إلى الرسالة العظيمة للكشافة باعتبارهم شركاء في تأمين أداء فريضة الحج، داعياً الجميع إلى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم.

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وألقى خلال اللقاء المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كلمة قدم فيها الشكر لرئيس أمن الدولة على حرصه بالالتقاء بالكشافة خلال موسم الحج كل عام، وأكد أن الجمعية ومن خلال معسكرات الخدمة العامة تعمل على إيجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عدداً من الجهات الحكومية وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من أجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في هذه المعسكرات والنجاح الذي يتحقق كل عام يعود إلى توفيق المولى عز وجل، ثم التشجيع والدعم الذي تجده من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والمتابعة التي تجدها المعسكرات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وقام رئيس أمن الدولة في ختام اللقاء بتسليم الشهادات للقيادات الكشفية المشاركة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني.

وكان رئيس أمن الدولة قد قام بجولة داخل المعسكر اطلع على جهود الجمعية في إصدار الخرائط الإرشادية الورقية والتطبيقات الإلكترونية وكذا الأدلة الإرشادية.