مقتل سعيد صالح وشقيقة مُنفذ الهجوم في مجزرة أوهايو 

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

بين 9 قتلى سفك مرتكب “مجزرة أوهايو” دمهم برصاص طرازه من الأشد فتكاً وسط مدينة Dayton الأميركية في الواحدة فجر أمس الأحد، نجد 6 أميركيين من السود الأفارقة، وفقاً للوصف الوارد عنهم في وسائل إعلام أميركية، إضافة إلى اثنين من الأميركيين البيض.

أما الثالث، فعربي اسمه سعيد صالح وعمره 38 سنة، ثم لا شيء من المعلومات عن هذا القتيل على الإطلاق.

وأشهر القتلى البيض، هي Megan Betts البالغة 22 سنة، لأنها الأخت الوحيدة لمرتكب المجزرة نفسه، فقد أجهز عليها شقيقها Connor Betts الأكبر سناً منها بثلاثة أعوام، ومعها أصاب صديقها بجروح أيضاً.

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أما المعلومات عنها وعن بقية الضحايا، فمتوافرة لدى الإعلام الأميركي نقلاً عن الشرطة، لكن لا شيء متوفر حتى الآن عن العربي الوحيد في المجزرة سعيد صالح.

والمرجح أن صالح هو سائح عربي كان يقضي الوقت وحده، أو ربما برفقة آخرين، في المنطقة التي قام فيها السفاح بالقتل الجماعي، وهي وسط مدينة “دايتون” لأنها سياحية، وشهيرة بالمطاعم والمقاهي والمتاجر.