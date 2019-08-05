- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أول تعليق من باكستان على قرار الهند بشأن كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أول تعليق من باكستان على قرار الهند بشأن كشمير
متابعات الخليج 365 - متابعة
اعتبرت باكستان، اليوم الاثنين، إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً “غير شرعية”، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمرداً انفصالياً وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان “إن باكستان تندد بشدة وترفض الإعلان الصادر الاثنين من نيودلهي”.
وأضافت الخارجية الباكستانية أنه لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازَع عليه .. وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من باكستان على قرار الهند بشأن كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.