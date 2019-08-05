الجمارك السعودية: استمرار العمل في جميع المنافذ الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكدت الجمارك السعودية، أن العمل الجمركي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ مستمر في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية كما هو خلال أيام العمل الرسمية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات والمركبات القادمة والمغادرة من وإلى المملكة ولجميع المستفيدين من خدماتها الجمركية.

ودعت الجمارك، جميع عملائها بكافة فئاتهم إلى الاستفادة من استمرارية العمل الذي يُسهم في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع وذلك بالتعاون مع شركائها في العمل الجمركي من جميع القطاعات العامة والخاصة.

يأتي ذلك حرصًا من الجمارك السعودية وضمانًا لاستمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف مما يُسهم في توفير السلع للمستهلكين، بالإضافة إلى أن ذلك سيُساعد في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.