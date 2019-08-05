- 1/2
- 2/2
الان تتابع “الهلال الأحمر السعودي”: 119 فرقة إسعافية متقدمة في الحج والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
لخدمة الحجاج في العاصمة المقدسة والمشاعر
مكة المكرمة - وكالات - الخليج 365
خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة، تغطي نطاقات العاصمة المقدسة، والحرم المكي، والمشاعر المقدسة.
وتشكل الفرق الإسعافية المتقدمة أحد أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج، والتي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثفة والرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.
وتضم فرق العناية الإسعافية المتقدمة 119 فرقة، منها 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة، و28 فرقة في نطاق العاصمة المقدسة، و30 فرقة في مشعر منى، و39 فرقة في نطاق المسجد الحرام، إضافة إلى فريق الدراجات النارية المكون من 38 مختصا يستخدمون 16 دراجة نارية للوصول بشكل سريع في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية، وتحديداً في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.
وتعتمد الفرق الإسعافية المتقدمة آلية الوصول السريع لمواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة، من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدراجات النارية، وعربات الجولف، والفرق الراجلة.
كما خصصت الهيئة فريقًا متكاملًا من الأطباء والأخصائيين، يضم 56 طبيبا في عدد من التخصصات الطبية، أما فريق الأخصائيين فيضم 94 أخصائيا مزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن في المواقع ذات الكثافة العالية، مثل مناطق الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها.
وتوفر الهيئة جميع أشكال الدعم لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام، للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزا إسعافيا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف، في عدد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، ومدعومة بقرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، كل ذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر “الهلال الأحمر السعودي”: 119 فرقة إسعافية متقدمة في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.