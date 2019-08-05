«البواردي» يفتتح مهرجان صيف شقراء 40.. تعرف على أركانه وفعالياته

جدة - عمرو شويل شقراء - الخليج 365- تصوير: عبدالعزيز المهنا:

افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، “مهرجان صيف شقراء 40” بحضور رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان، وعضو لجنة السياحة بالمحافظة نايف المطيري، والإعلاميين علي العطاس، وعبدالله جلي، ومحمد الطويل، وسط حضور كثيف من الأهالي والعوائل.

ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تواكب تطلعات كل فئات زوار المهرجان، بالإضافة إلى دعم المنتجات الأسرية من خلال تجهيز وتهيئة أركان مبيعات للأسر المنتجة، كما يتضمن المهرجان أركانا للتسوق، والمسرح الترفيهي وحديقة للحيوان تحوي عددًا من الحيوانات المتنوعة إضافة إلى أركان الترفيه والألعاب المائية والكهربائية وجلسات العوائل.

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من جهته أوضح رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، أن مهرجان “صيف شقراء 40” سيستمر حتى نهاية الإجازة، مؤكدًا حرص البلدية على تنوع الفعاليات، حيث جعلت منها ما يخدم الطفل كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، وللعوائل جلسات وأجنحة للتسوق، كما ستكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الأشبال.

وأضاف أن البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتمامًا كبيرًا، حيث إن لها الحيز الأكبر من المهرجان، وقد وفر المشغل أركانًا خاصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من أجل دعم وتشجيع المنتجات الأسرية، مشيرًا إلى أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية والسحوبات اليومية التي تجذب الكثير من الزوار للاستمتاع بفعالياته.