، قبل موعده بشهرين.. الدمام تُواعد تدشين نفق المؤسس تقاطع شارع ٢٨ بعد غد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن استراتيجية الأمانة لفك الاختناقات المرورية.. و"الملا" يشرح تفاصيل المشروع

يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز تقاطع شارع 28 بالدمام، بعد غد الأربعاء، والذي يأتي ضمن استراتيجية الأمانة لفك الاختناقات المرورية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، في بيان صحافي، أنه سيتم افتتاح مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز قبل موعده المقرر بشهرين؛ إذ من المفترض أن يتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع في شهر أكتوبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

ولفت "الملا" إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من قِبَل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في وقت سابق، وهو عبارة عن جسر علوي في شارع ٢٨ مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بالدمام؛ مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين المشروع بشكل كامل بعد غد الأربعاء والذي يتكون من عدد مسارين داخل النفق في كل اتجاه؛ وذلك بطول 850 مترًا، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين.

وأشار إلى أنه تم تأهيل منطقة التقاطع بعمل إشارة مرورية ضوئية رباعية، مع الالتزام بأدوات السلامة المرورية للمشروع، وعمل اللوحات الإرشادية والتوجيهية ضمن المشروع.

وقال "الملا": إن المشروع يهدف إلى المساهمة بشكل كبير في فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، داخل النفق (شرقًا- غربًا) في كلا الاتجاهين، وكذلك (شمالًا- جنوبًا) بالجسر العلوي.

وأبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، أن أعمال إنشاء مشروع النفق يشتمل على جدران استنادية خرسانية ترتكز على قواعد خرسانية، والتي بدورها هي الأخرى مرتكزة على أوتاد من الخرسانة بأعماق تصل في بعض المناطق إلى 16 مترًا، ويبلغ طول النفق 850 مترًا، وهو عبارة عن مسارين في كل اتجاه".

وتابع: "وقد تم مراعاة عوامل السلامة بإضافة عدد (2) سلم طوارئ واحد بكل اتجاه، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين، وكذلك عدد (2) بلاطة للدوران في الاتجاهين وبلاطة النفق الرئيسية بمنطقة التقاطع، وهي من نوع البلاطات الصندوقية، مع زيادة عدد المواقف للسيارات على طول طرق الخدمة للنفق بالاتجاهين بشكل طولي وعرضي على حسب القطاع العرضي في كل منطقة من الطريق، وأيضًا تم تطوير رصف المشاة خلف منطقة مواقف السيارات بعرض لا يقل عن 2 متر، وتُقَدّر القيمة الإجمالية لكامل أعمال المشروع والذي يضم نفقًا وجسرًا وتقاطعًا بأكثر من 268 مليون ريال".