check وزارة العمل الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة والجواز

يبحث الكثير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال فى المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن عامل وافد، فهناك الآلاف من العمالة الوافدة إلى المملكة سنوياً للمشاركة فى التطور والنمو الإقتصادي التى تسعى إليه المملكة، وقد سعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية جاهدة لتُسهل من اجراءات الاستفسار والاستعلام عن أي موظف أو عامل داخل إلى المملكة.

ومن هنا قدمت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية معظم خدماتها وعلى رأسها خدمة الاستعلام عن عامل وافد بشكل إلكتروني بسيط يُمكن صاحب العمل أو المواطن السعودي من توفير وقته وجهده والإنتهاء من الاستعلام خلال دقائق معدودة، فتابعونا.

الاستعلام عن عامل وافد

استطاعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تحظى على رضا جميع المواطنين والمقيمين السعوديين من خلال تقديم خدماتها لهم بشكل إلكتروني بسيط، فقد سهلت عليهم الأمور ووفرت الوقت والجهد؛ والآن نُبين لكم طريقة الاستعلام عن عامل وافد كالتالى: