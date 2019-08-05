بداية التقديم للمعاهد العسكرية للتجنيد والابتعاث / الحصول على رتبة “وكيل رقيب” و...

التقديم للمعاهد العسكرية، قامت وزارة الدفاع السعودية بالاعلان عن قبول دفعة جديدة للتجنيد بالمعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية السعودية، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع السعودية، على أن الرتب التي سيحصل عليها المتقدم بعد تخرجه من المعهد هي “وكيل رقيب” و “عريف”.

وقد حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع السعودية، على أنه يجب في المتقدم أن يكون حاصلاً على أي من التخصصات التالية “الثانوية العامة- درجة البكالوريوس في التخصصات الفنية- درجة الدبلوم”.

رابط التسجيل للمعاهد العسكرية 1440

موعد التقديم للتجنيد بالمعاهد العسكرية 1440

بدأ التسجيل والتقديم للتجنيد بالمعاهد العسكرية والابتعاث الخارجي للقوات البحرية السعودية، من اليوم الإثنين 4 ذي الحجة 1440 في الثامنة صباحاً وحتي الأسبوع القادم.

شروط التسجيل للتجنيد للمعاهد العسكرية