بداية التقديم للمعاهد العسكرية للتجنيد والابتعاث / الحصول على رتبة “وكيل رقيب” و...

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التقديم للمعاهد العسكرية، قامت وزارة الدفاع السعودية بالاعلان عن قبول دفعة جديدة للتجنيد بالمعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية السعودية، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع السعودية، على أن الرتب التي سيحصل عليها المتقدم بعد تخرجه من المعهد هي “وكيل رقيب” و “عريف”.
وقد حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع السعودية، على أنه يجب في المتقدم أن يكون حاصلاً على أي من التخصصات التالية “الثانوية العامة- درجة البكالوريوس في التخصصات الفنية- درجة الدبلوم”.
رابط التسجيل للمعاهد العسكرية 1440
موعد التقديم للتجنيد بالمعاهد العسكرية 1440
بدأ التسجيل والتقديم للتجنيد بالمعاهد العسكرية والابتعاث الخارجي للقوات البحرية السعودية، من اليوم الإثنين 4 ذي الحجة 1440 في الثامنة صباحاً وحتي الأسبوع القادم.
شروط التسجيل للتجنيد للمعاهد العسكرية
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ، ويستثني من ذلك من نشأ مع والده في خدمة البلاد بالخارج.
- يشهد له بحسن السير والسلوك.
- ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون متزوج بغير سعودية.
- أن يكون عمر المتقدم بين 17 عام حتي الأربعين.
- ألا يكون موظفاً حكومياً.
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية.
- الا يكون قد التحق سابقاً بالخدمة العسكرية.
- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول مثل “اختبار اللياقة البدنية- اختبار اللياقة الطبية- اختبار المقابلة الشخصية- اختبار التخصص”.