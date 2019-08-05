داخلية غزة: معبر رفح مخصص يوم غد لسفر حجاج المكرمة

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين ان السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء سيكون مخصصاً لمغادرة فوج حجاج المكرمة السعودية لأهالي الشهداء.

وأشارت داخلية غزة ان حركة المسافرين العاديين ستتوقف في الاتجاهين على ان تستكمل يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، امس الاحد، اسماء المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء وعائلاتهم.

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وأكدت رئيسة المؤسسة انتصار الوزير، أن اختيار الحجاج تم وفق شروط واضحة ومعايير ثابتة تتعلق بتاريخ الاستشهاد.

وأضافت أن المكرمة تشمل 1000 حاج وحاجة تم تقاسمها مناصفةً بين الضفة الغربية وقطاع غزة .

وشكرت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه المكرمة السنوية لعائلات شهداء فلسطين، مؤكدةً الأثر الطيب الذي تتركه هذه المكرمة في نفوس عائلات الشهداء وأسرهم، وتزيد من روابط الأخوة والمحبة بين الشعبين السعودي والفلسطيني.