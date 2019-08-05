العقيد المالكي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيَّرة.. والحوثيون ينسقون مع «داعش»

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة باتجاه جنوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن «القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي؛ تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة».

وأوضح العقيد المالكي أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية، بدأت استخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن نفذت هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي.

وبيَّن العقيد المالكي «وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب»، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف، في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.