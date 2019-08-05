«التحالف العربي» يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين باتجاه خميس مشيط

قالت معلومات، اليوم الاثنين، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تمكن من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين، تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية باتجاه جنوب المملكة، عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وفق «العربية».

وكان مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفى يوم الجمعة الماضية، ادعاءات الميليشيا الحوثية عن سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية، وأكد أن الميليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، فتلجأ إلى اختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا الحوثية الإرهابية عن سيطرتها على ١٥ موقعًا عسكريًّا في جيزان ونجران خلال الأيام الثلاثة الماضية. مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.