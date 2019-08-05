«عناية».. منصة تفاعلية لمتابعة جودة بيئة المساجد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الاثنين، إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية على الأجهزة الذكية تُسمّى «عناية»؛ تهدف إلى متابعة جودة بيئة المساجد، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وقاصدي تلك المساجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري قوله: إنَّ المنصة تختص بمتابعة جودة بيئة المساجد عن طريق تمكُّن أفراد المجتمع وضيوف الرحمن من الإسهام وإرسال ملاحظاتهم على المساجد ومنسوبيها ومرافقها وتجهيزاتها.

وأضاف أنَّ المنصة تعمل عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية، أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقًا في الملف الشخصي للمستخدم، لتحديد موقع المسجد، وبعد ذلك كتابة الملاحظات، كما يستطيع متابعة البلاغات عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقًا في الملف الشخصي للمستخدم.