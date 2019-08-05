إطلاق برنامج «أثير الحرم».. والرئاسة تترجم خطبة عرفة على الجوال

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في إدارة الإعلام والاتصال، إطلاق البرنامج الإذاعي «أثير الحرم»، من خلال عددٍ من الموجات الإذاعية المحلية مثل إذاعة جدة، وإذاعة الرياض، وإذاعة يو إف إم, وذلك لإبراز رسالة الحرمين الشريفين الإعلامية.

وقال مدير الإدارة سلطان بن سعود المسعودي، بحسب بيانٍ صادرٍ عن رئاسة الحرمين، اطلعت عليه «عاجل»: إنّ أثير الحرم برنامج إذاعي توعوي وإرشادي وثقافي، يسلّط الضوء على الحرمين الشريفين وكل ما يقدم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج وعُمار وزوار، ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وتتراوح مدة الحلقة من تسع إلى عشر دقائق موزعة على ثلاث فقرات.

وسنويًّا، تنتج إدارة الإعلام والاتصال سلسلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تهدف إلى إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها والخدمات المقدمة من الرئاسة لرواد بيت الله الحرام.

في شأنٍ آخر، أعلنت الرئاسة العامة عن التطبيق الخاص لترجمة خطبة يوم عرفة على أجهزة الجوال، وتحميله من خلال النظامين الشهيرين IOS و Android، ويمكن أيضًا سماع الخطبة من خلال موجات FM، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني.

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ومن المقرَّر أن تتم ترجمة الخطبة إلى ستّ لغات هي (الصينية، الأوردو، الإنجليزية، الملايوية، الفرنسية، الفارسية)، وتبث صوتيًّا للحجاج بمشعر عرفة، ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة.

يُذكر أنّ الرئاسة العامة بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قامت بترجمة خطبة يوم عرفة العام الماضي 1439هـ، ويجرى العمل في المشروع وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة وذلك لضمان الجودة، والبث في الوقت المحدَّد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر.

ويصل عدد فريق العمل إلى 30 موظفًا مؤهلين تقنيًا ولغويًا، ومجهز لهم غرف خاصة بأحدث التقنيات بمسجد نمرة بمشعر عرفات.