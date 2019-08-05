«حجاج ساحل العاج»: اللهم احفظ الملك سلمان

(مرفق صور في ملتيميديا)

| فريق التحرير

أكد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، من جمهورية ساحل العاج؛ عن فرحتهم الغامرة منذ أن وطأت أقدامهم أرض الديار المقدسة وسط الحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في البرنامج، رافعين أكف الضراعة إلى الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يقدم جل اهتمامه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، إن الضيوف عبَّروا عن مشاعرهم تجاه المملكة العربية السعودية مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومأوى أفئدة المسلمين، واصفين إياها بمملكة الإنسانية ومكانتها عظيمة لدى قلوب المسلمين؛ لما تحتضنه من الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، سائلين الله أن يحفظ المملكة وأهلها من كيد الكائدين، وأن يجزيها خير الجزاء على ما تقدم للإسلام والمسلمين.

وأشاد ضيوف الملك سلمان بالخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج من حسن رعاية وتنظيم، والتسهيلات التي يلمسها قاصدو المسجدين، بجانب العديد من الخدمات الراقية.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً في الأمانة العامة للبرنامج- يستضيف في حج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم, منهم ذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، وآخرون من فلسطين، ومصر واليمن والسودان.