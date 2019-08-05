«الطائف» تتأهب لذبح الأضاحي بخطة تتضمن 8 بنود

دعمت أمانة الطائف -ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات- الطاقة الاستيعابية لمسلخ الأمانة النموذجي، ومسلخ سوق الأنعام؛ وذلك لمواكبة موسم الحج وزيادة الإقبال على ذبح المواشي من الأهالي والشركات والمطاعم، دعمًا شمل تعزيز القدرات البشرية والفنية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الأمانة اطلعت عليه «عاجل»، أن خطة الحج الموسمية التي اعتمدها أمين المنطقة المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ تغطي جميع المحاور؛ حيث يتم إخضاع جميع أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء للرقابة المباشرة، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات تُرصَد، كما تدعم إدارة صحة البيئة وباقي الإدارات الإشرافية، البلديات الفرعية بالفرق الميدانية، وتكثف الجهد الرقابي في أسواق اللحوم ومحلات الجزارة.

وتتضمَّن الخطة كذلك تشكيل فرق رقابية مختصة للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والتأكُّد من التزام المرافق الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط أي تجاوزات تمس صحة المستهلك، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.