«حدائق نجران» تستعد للعيد.. وأمين المنطقة: ستكون متنفّسًا حقيقيًّا

هيَّأت أمانة منطقة نجران المتنزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوَّار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، تأكيده حرص الأمانة على أن تكون هذه المواقع متنفسًا حقيقيًّا لأهالي وزوّار مدينة نجران خلال الأعياد والإجازات والعطل الرسمية، لِمَا لها من أهمية في تحقيق مزيدٍ من الرفاهية وتوفير أماكن مناسبة لهم لقضاء أوقات ممتعة.

من جانبه، أوضح وكيل الأمين للخدمات فرج بن سالم آل منصور أنَّ الأمانة كثّفت أعمالها في تهيئة وتجهيز منتزه الملك فهد، ومنتزه أبا الرشاش بمدينة نجران، كما هيَّأت شلال العريسة و31 حديقة في عدد من الأحياء، إلى جانب تهيئة ستة مماشٍ، وسبعة ميادين عامة، مشيرًا إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلَّق بأعمال النظافة اليومية، لخدمة المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.