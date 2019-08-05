هيَّأت أمانة منطقة نجران المتنزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوَّار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، تأكيده حرص الأمانة على أن تكون هذه المواقع متنفسًا حقيقيًّا لأهالي وزوّار مدينة نجران خلال الأعياد والإجازات والعطل الرسمية، لِمَا لها من أهمية في تحقيق مزيدٍ من الرفاهية وتوفير أماكن مناسبة لهم لقضاء أوقات ممتعة.
من جانبه، أوضح وكيل الأمين للخدمات فرج بن سالم آل منصور أنَّ الأمانة كثّفت أعمالها في تهيئة وتجهيز منتزه الملك فهد، ومنتزه أبا الرشاش بمدينة نجران، كما هيَّأت شلال العريسة و31 حديقة في عدد من الأحياء، إلى جانب تهيئة ستة مماشٍ، وسبعة ميادين عامة، مشيرًا إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلَّق بأعمال النظافة اليومية، لخدمة المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر «حدائق نجران» تستعد للعيد.. وأمين المنطقة: ستكون متنفّسًا حقيقيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.