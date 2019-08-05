«العمل» تصدر 54 ألف تأشيرة عمل لـ65 منشأة في موسم الحج

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنها أصدرت 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لـ65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، ومن أبرز مهامها دراسة وإصدار التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة مخالفات التأشيرات الموسمية والمؤقتة.

وكذلك المشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج. كما تشارك فرق تفتيش الوزارة خلال موسم الحج للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.

يذكر أن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وقف أمس الأحد، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

ورعى وزير الداخلية الحفل الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أصحاب المعالي أعضاء لجنة الحج العليا وقادة القطاعات الأمنية.