870 ألف حاج يصلون المدينة.. وبنجلاديش في الصدارة

أظهرت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، أنّ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس الأحد، بلغ 869 ألفًا و852 حاجًا.

وبيَّنت الإحصائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنّ 723 ألفًا و49 حاجًا غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 146 ألفًا و753 حاجًا.

وكشفت الإحصائية التي تصدر بشكل يومي، أنّ حجاج جمهورية بنجلاديش هم الأكثر تواجدًا بالمدينة المنورة يوم أمس.

وفي وقتٍ سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات أنَّ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأول السبت، بلغ مليونًا و604 آلاف و171 حاجًا.

وأوضحت المديرية أنّ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونًا و498 ألفًا و909 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 88 ألفًا و346 حاجًا، وعبر البحر 16 ألفًا و916 حاجًا، وذلك بزيادة 117 ألفًا و222 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.