السعودية اليوم / "التقاعد" مركز الاتصال مستمر بالعمل لخدمة العملاء خلال إجازة عيد الأضحى



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

بينت المؤسسة العامة للتقاعد أن مركز الاتصال لخدمة العملاء سيواصل العمل وتقديم الخدمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الخميس 07 / 12 / 1440 هـ، على الرقم "8001248889"، كما يمكن للعملاء من خارج المملكة التواصل مع المؤسسة على الرقم "920014000".

وأوضحت "التقاعد" أن فترة العمل في المركز ستكون طوال فترة الإجازة من الأحد إلى الخميس من 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً, ويومي الجمعة والسبت سيكون العمل من 1:00 مساءً وحتى 6:00 مساءً, أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.

وأضافت المؤسسة أن هذا يأتي حرصاً منها على ضمان استمرارية تقديم الخدمة خلال أوقات الإجازة تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.

وأكدت "التقاعد" أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع تعاملاتهم معها على مدار الساعة عبر التسجيل والدخول للخدمات الالكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa.

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13:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.