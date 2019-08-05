السعودية اليوم / 44 جامعًا و 161 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة الباحة



الباحة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، تجهيز الجوامع والمصليات التي ستقام فيها ــ بمشيئة الله تعالى ــ صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440 هـ، والبالغ عددها (44) جامعًا، و(161) مصلى في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، أن الفرع أنهى جميع الاستعدادات لتهيئة المصليات والجوامع، والتأكيد على شركات الصيانة بمتابعتها لتكون جاهزة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.. مشيرًا إلى أن الصلاة سوف تقام بمدينة الباحة عند الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة صباحًا.

وأضاف: أن هذه الجهود تأتي بمتابعة وإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في جو من الخشوع والطمأنينة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سَلْمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:40ت م

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الباحة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، تجهيز الجوامع والمصليات التي ستقام فيها ــ بمشيئة الله تعالى ــ صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440 هـ، والبالغ عددها (44) جامعًا، و(161) مصلى في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، أن الفرع أنهى جميع الاستعدادات لتهيئة المصليات والجوامع، والتأكيد على شركات الصيانة بمتابعتها لتكون جاهزة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.. مشيرًا إلى أن الصلاة سوف تقام بمدينة الباحة عند الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة صباحًا.وأضاف: أن هذه الجهود تأتي بمتابعة وإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في جو من الخشوع والطمأنينة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سَلْمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ الله حجاج بيته ويردهم إلى بلادهم سالمين غانمين بالأجر والثواب، وأن يتقبل الله حجهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //13:40ت م0099

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