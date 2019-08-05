حج / "الأحوال المدنية" تتيح إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمواطنين الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام 1440هـ ،خدمة إلغاء تصريح الحج "إلكترونيًا" قبل تاريخ 7 / 12 / 1440 هـ، وذلك عبر منصة الخِدمْات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر".

وفي حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج بعد تاريخ 7 / 12 / 1440هـ، فإن ذلك يكون عن طريق زيارته لأقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، التي تفيد بإلغائه للتصريح.

وفي إطار التفاصيل الخاصة بخدمة إلغاء تصريح الحج، فإن الأحوال المدنية تؤكد لعموم المستفيدين أن إلغاء التصريح حسب الإجراءات النظامية، يتيح له التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة، كما أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.

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13:14ت م

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