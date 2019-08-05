حج / سمو أمير مكة المكرمة يشكر جامعة جازان لإيفادها بعثة طبية لموسم الحج



جيزان 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية برقية لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكر فيها جامعة جازان على مبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبا وممارسا صحيا، و 35 طالبا من كشافة الجامعة.

وأعرب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ امتنانه وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيه سموه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة, معربًا عن تقديره لمعالي وزير التعليم على دعمه الكبير لطلبة الجامعة ومنسوبيها ولبرامجهم ومبادراتهم التطوعية خدمةً للدين والوطن والمجتمع.

وأضاف أن بعثة جامعة جازان الطبية لموسم الحج حظيت باهتمام ودعم الوزارة التي سهلت واختصرت الكثير من الإجراءات منذ بداية التخطيط لإيفاد البعثة، منوهاً بالجهود التي بذلت من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي وعمادة شؤون الطلاب وإدارة الحركة والنقل للمشاركة في موسم حج هذا العام.

وكان الفريق الطبي والكشفي بجامعة جازان قد باشر مهامه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج وضيوف الرحمن، حيث أوضح رئيس البعثة المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جهزت بأحدث المعدات الطبية، كما تم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

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13:12ت م

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