السعودية اليوم / جوازات عسير تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



أبها 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

تواصل جوازات منطقة عسير عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ, وذلك لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد سعد بن إبراهيم الحسين عن استمرارية العمل بإدارة جوازات المنطقة بأبها والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر ، مقيم"، وكذلك تسليم جوازات السفر للسعوديين المنفّذة من خلال خدمة أبشر مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

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13:08ت م

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