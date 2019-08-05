حج / "بر الشرقية" تقيم دورة تثقيفية لـ 370 حاجاً بمناسك الحج



الدمام 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أقامت جمعية البر بالمنطقة الشرقية ممثلة في فرع الجمعية بالخبر "مبرة الإحسان" أمس، دورة تثقيفية لـ 370 حاجاً وذلك قبيل انطلاقهم لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة.

وأوضح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن الجمعية تكفلت بمصاريف جميع الحجاج المستفيدين، مضيفاً أن هذه الدورة تأتي في إطار دور الجمعية المجتمعي الذي يهدف لتحقيق التنمية المجتمعية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج حملة الحج الخيرية التي تهدف إلى تيسير فريضة الحج على الراغبين والمستحقين لأداء الفريضة من غير القادرين وذلك من خلال تنسيق الجمعية مع الجهات الخيرية وفاعلي الخير بالمنطقة.

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13:08ت م

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