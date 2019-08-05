السعودية | الدفاعات الجوية السعودية تسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين باتجاه خميس مشيط

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 12:52 مساءً, 5 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض أسقطت الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط، بحسب ما نقلته “العربية”.

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