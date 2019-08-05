بدء التقديم ببرنامج مسك بيورو هابولد للتدريب التعاوني

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن بدء التقديم في (برنامج مسك بيورو هابولد للتدريب التعاوني)، لحديثي التخرج أو من يتمتعون بخبرة تصل إلى عامين في جهات معروفة عالميًّا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

1- مسمى البرنامج (برنامج مسك بيورو هابولد للتدريب التعاوني).

2- الموقع (الرياض).

3- التاريخ (1 سبتمبر 2019م).

4- المدة (4 أشهر).

تفاصيل البرنامج

* تستقطب شركة بيورو هابولد الخريجين (أو من هم على وشك التخرج) في التخصصات التالية:

– الاقتصاد.

– التخطيط الحضري – يفضّل وجود خبرة في نظم المعلومات الجغرافية.

– الهندسة المعمارية.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الإنشائية.

Advertisements

سيتم تقسيم المتدربين إلى ثلاثة فرق كالتالي:

– فريق يعمل في مكتب الشركة لتنفيذ مشاريع الترميم والتجديد.

– فريق يعمل في مكتب العميل لتنفيذ مشروع ضخم.

– فريق يعمل في مكتب الشركة لمساندة فريق المهندسين الذي يعمل على مجموعة متنوعة من المشاريع الهامة على مستوى المدينة وعلى الصعيد الوطني.

سيتعرف المتدربون خلال فترة التدريب الممتدة لأربعة أشهر على الأبعاد المختلفة للعمل في شركة عالمية للاستشارات الهندسية والإدارية، وتتضمن المهام التي سيُكلّف بها المتدربون ما يلي، اعتمادًا على الفريق الذي سينضمون إليه:

– استيعاب حجم المشكلات التي يواجهها العميل.

– المقارنة المرجعية.

– بناء النماذج – باستخدام برنامج الإكسل.

– وضع السياسات.

– إعداد البرامج والمشاريع.

– إعداد الخطط الرئيسية.

– تصميم المفاهيم الهندسية.

سيعمل كل متدرب طوال فترة البرنامج مع فريق واحد لضمان الفهم الكامل للمشروع، وقد تكون هناك فرص للتنقل بين الفرق اعتمادًا على الالتزامات القائمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف المتدربين باستكمال المهام بحلول نهاية هذه الفترة، وفي ما يلي أمثلة على بعض المهام:

– تطوير منهجيات لتحسين سوق تجاري ليكون ملائمًا للثلاثين عاماً المقبلة مع الحفاظ على أعمال الشركات القائمة.

– كيفية التخطيط لمنطقة مع الحفاظ على خصائصها الطبيعية.

– كيفية تجديد مبنى تاريخي غير مستغل وجعله مناسبًا للاستخدام العصري.

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا