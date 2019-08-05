إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة في الحج

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية، وذلك لـ 65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ.

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وكانت الوزارة قد أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، ومن أبرز مهامها دراسة وإصدار التأشيرات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة المخالفات، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج.

وأضافت أن هناك فرق تفتيش تشارك الوزارة خلال موسم الحج، للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.