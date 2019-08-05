- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة في الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية، وذلك لـ 65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ.
وكانت الوزارة قد أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، ومن أبرز مهامها دراسة وإصدار التأشيرات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة المخالفات، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج.
وأضافت أن هناك فرق تفتيش تشارك الوزارة خلال موسم الحج، للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.