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2019-08-05 توقعات الأرصاد لطقس مكة والمدينة والمشاعر المقدسة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن سحب رعدية على مكة المكرمة وطقساً غائماً جزئياً على المدينة المنورة. Advertisements فيما تكون درجة الحرارة العظمى في مكة 44 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة العظمى في المدينة المنورة 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية. كذلك توقعت هيئة الأرصاد تكون سحب رعدية على المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة.









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