مدينة الملك عبدالله الطبية تستقبل 3 حالات طارئة

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة أمس، عبر الإخلاء الطبي ثلاث حالات حرجة من خلال المهبط الجوي المجهز لدى المدينة الطبية لأهميته في استقبال الحالات الطارئة.

وكان من بين الحالات الثلاث التي تم استقبالها حالتان لحجاج، الأولى لحاج مصري يعاني من مشكلة في المخ والأعصاب، بينما كانت الحالة الثانية لحاج باكستاني يعاني من مرض في القلب، فيما كانت الحالة الثالثة لمواطن سعودي تعرض لحادثة أدت إلى إصابته بنزيف في الدماغ.

وكانت “الصحة” قد جهزت مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط، ثلاثة منها داخل مكة المكرمة وهي (مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام ) التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

كما جهزت في المشاعر المقدسة ثلاث مهابط أخرى الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ )، يتم من خلالها إخلاء الحالات داخل مكة المكرمة، وذلك في سعي من الوزارة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.