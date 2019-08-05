التأمينات الاجتماعية: المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تود المؤسسة أن تعلن لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134 ) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من الجمعة 1 / 12 / 1440هـ الموافق 2 / 8 / 2019م، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 عاما لكلا الجنسين.

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الـ 55، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الـ 55.

وعليه تود المؤسسة أن تقدم شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.