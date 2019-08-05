، شاهد وقرر.. هل هذا أفضل تصميم لمقصورة رجال الأعمال بالطائرات؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قد تكون المقاعد ذات الأسرّة المزدوجة داخل مقصورة درجة رجال الأعمال حُلمًا بالنسبة للركاب؛ ولكن بالنسبة لشركات الطيران، قد لا يكون مثل هذا الامتداد المتراكم لمقاعد المقصورة الرئيسية جذابًا للغاية.

تحدي زيادة مساحة المقاعد

ولهذا السبب تَوصلت شركة "AirGo Design"، والتي تتخذ من سنغافورة مقرًّا لها، إلى حل هذا التحدي الذي يتمثل في زيادة مساحة المقاعد، التي تزعم الشركة أنها الأكثر فعالية من حيث المساحة إلى الآن.

وحسب موقع "CNN بالعربية"، قامت الشركة لأول مرة بتطبيق نهجها الجديد على مقصورة درجة رجال الأعمال، والتي تتميز بوجود مقاعد يمكن تحويلها إلى سرير على هيئة أريكة، والتي ستناسب طائرات الركاب الضيقة، وكذلك الطائرات الأكبر حجمًا.

مقصورة "Galaxy"

وتأمل الشركة أن يتم اختيار ما تسميه بالمقصورة "Galaxy" من قِبَل شركات الطيران الكبرى، وتطبيقها على الطائرات في جميع أنحاء العالم.

ويتضمن تصميم المقصورة نوعين مختلفين للغاية من المقاعد؛ إذ يوجد قُربَ النافذة مقعد أريكة يتميز بتصميم أنيق للأزواج والعائلات؛ بينما صُمم القسم الأوسط من المقصورة للأشخاص الذين يسافرون بمفردهم.

وأما المقاعد المتواجدة بالقرب من النوافذ؛ فهي تتميز بجدار فاصل يمكن إنزاله بالكامل، ليتحول إلى سرير يتسع لشخصين أو منطقة مشتركة، كما يتيح فرصة للنوم بزوايا المختلفة.

أنواع من المقاعد

ويقول الشريك المؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة "AirGo"، علي رضا يعقوبي، لـCNN: "عادةً ما يكون هناك نوع واحد من المقاعد داخل مقصورة درجة رجال الأعمال، وتكون المقاعد واقعة في زوايا مختلفة بالنسبة إلى مدخل الطائرة".

وأضاف يعقوبي: "يجب أن يكون لدينا أكثر من نوع واحد من المقاعد، ويجب أن نكون قادرين على احتواء المزيد من المقاعد؛ وذلك يكون بالاعتماد بشكل أساسي على المساحة الضائعة".

وتعمل شركة "AirGo" على تأمين براءة اختراع لترتيب المقاعد؛ ولكنها لا تخطط بالضرورة لتصنيع المقاعد بنفسها، رغم أنها معروفة بمفهوم مقعد "Carbon" المركب.

مقاعد جديدة للطائرات

وكان معرض "2019 Airplane Interiors Expo"، الذي عُقد في هامبورغ بألمانيا، منشغلًا بالحديث حول مفاهيم المقاعد الجديدة المبتكرة مثل تصميم شركة "Aviointeriors" للمقعد الواقف الذي أثار الجدل.

وإن مفهوم التصميمات الداخلية للطائرات متعددة الاستخدام؛ أي كمكان لتناول الكوكتيلات وممارسة اليوغا، هو جوهر العديد من هذه الأفكار الجديدة الإبداعية.

وبالنسبة إلى يعقوبي، يبرز مفهوم مقصورة "Galaxy" الخاصة بشركته من خلال فكرة إضافة نوعين مختلفين من المقاعد.

وتكمن الخطوة التالية لشركة "AirGo Design" في إنشاء نموذج محاكاة واسع النطاق للسماح لشركات الطيران والركاب المحتملين برؤية ما سيكون عليه مشاركة سرير طائرة مع أسرهم والاستمتاع بالمساحة في الواقع.