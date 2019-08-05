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وصلت قافلة الهجن المصرية المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن إلى مدينة تبوك؛ حيث مقر معسكر البعثة المغلق المخصص، بالتنسيق بين الاتحادين السعودي والمصري للهجن.
وتمّ توفير كل الإمكانيات ليقوم الهجانة والمدربون وملاك الإبل المصرية، بإجراء التدريبات اللازمة استعداداً لخوض المنافسة.
واعتمد الاتحاد المصري للهجن الوفد المشارك بـ 67 مطية أصيلة نُقلت من عدد من المحافظات المصرية عن طريق البحر عبر ميناء نويبع المصري، إلى ميناء العقبة الأردني.
وكان في استقبال المشاركين الشيخ علي الأحيوات؛ رئيس جمعية الهجانة الأردنية، وقام بمرافقتهم في أثناء إنهاء إجراءات الوصول للأراضي الأردنية، والمغادرة براً للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن هذه المشاركة تعد الثالثة وهي الأكبر فى تاريخ الاتحاد المصري للهجن، من خلال 67 مطية اُختيرت بعناية شديدة لتكون على قدر المنافسة في مهرجان ولي العهد الثاني للهجن.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 12:50 PM
نُقلت عبر البحر إلى الأردن ثم وصلت إلى الأراضي السعودية عن طريق البرشاهد .. ٦٧ مطية مصرية تعسكر بتبوك استعداداً لسباقات الهجن بالطائف
وصلت قافلة الهجن المصرية المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن إلى مدينة تبوك؛ حيث مقر معسكر البعثة المغلق المخصص، بالتنسيق بين الاتحادين السعودي والمصري للهجن.
وتمّ توفير كل الإمكانيات ليقوم الهجانة والمدربون وملاك الإبل المصرية، بإجراء التدريبات اللازمة استعداداً لخوض المنافسة.
واعتمد الاتحاد المصري للهجن الوفد المشارك بـ 67 مطية أصيلة نُقلت من عدد من المحافظات المصرية عن طريق البحر عبر ميناء نويبع المصري، إلى ميناء العقبة الأردني.
وكان في استقبال المشاركين الشيخ علي الأحيوات؛ رئيس جمعية الهجانة الأردنية، وقام بمرافقتهم في أثناء إنهاء إجراءات الوصول للأراضي الأردنية، والمغادرة براً للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن هذه المشاركة تعد الثالثة وهي الأكبر فى تاريخ الاتحاد المصري للهجن، من خلال 67 مطية اُختيرت بعناية شديدة لتكون على قدر المنافسة في مهرجان ولي العهد الثاني للهجن.
، شاهد .. ٦٧ مطية مصرية تعسكر بتبوك استعداداً لسباقات الهجن بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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