حج / "الصحة" تزرع 110 كاميرات ذكيه لتتبع مراحل إنتاج الغذاء للحجاج المنومين في مستشفيات المشاعر



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

حرصت" الصحة" على تجهيز مواقع أقسام التغذية في مكة المكرمة والمدنية المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذو القعدة، حيث أنهت من وقت مبكر عمليات والتجهيزات والأيدي العاملة، وتأمين المواد الغذائية، وإعداد وتدريب وترشيح المختصين في قسم التغذية، وتم تنفيذ الخطة التشغيلية منذ 20 من شهر ذو القعدة.

وحرصت الوزارة على تنفيذ خططها في تطوير العمل في هذا الجانب، عبر تحديث واحلال موقع مستشفى "منى الشارع الجديد"، وفق نظام الجودة والسلامة الغذائية (الهاسب)، وتأمين ثلاجات تبريد سريع ( بلاست شلر ) لوجبات الإجهاد الحراري، ومكائن قهوه إلكترونية، وربط مطبخ مجمع المعيصم للمولد الاحتياطي وطرق آليه لتغليف الاصناف الغذائية.

وللإشراف على تغذيه المستشفيات من مختصين بالتغذية تم ترشيح 96 اخصائياً وفنياً تغذية في مستشفيات منى وعرفات، وتدريب القوى العاملة في التغذية، حيث تم تنفيذ عدد ست دورات في مجال التغذية للحالات الحرجة، والتغذية الأنبوبية، وفي التغذية اثناء الطوارئ والسلامة، والاشتراطات الصحية، وترشيح مختصين بالتغذية السريرية للعمل في قسم العناية المركزة، وأقسام التنويم، وتزويد العناية المركزة بمضخات انبوبة لتغذيه المرضى وعدد عشر مستحضرات غذائية للمحتاجين اليه طبيا وعدد 21 نظام غذائي حميات.

ووفق الخطة بدأت الأعمال الفعلية للتغذية مطلع شهر ذو الحجة في تقديم الوجبات الغذائية بصالات الطعام بالمواقع العشرة في مشعري منى وعرفات، وتقديم وجبات المرضى منذ بداية التنويم في المستشفيات، حيث يتم تأمين أكثر من 420 ألف وجبة غذائية كاملة (إفطار وغداء وعشاء)، للمرضى والموظفين طوال الموسم في 12 موقعاً موزعة في 22 صالة طعام بالمشاعر المقدسة.

وترصد (110) كاميرات ذكية موزعة في المواقع مراحل انتاج الغذاء، حيث تم زرعها في مواقع اعداد الطعام لضبط جودة وسلامة الغذاء المقدم، ومراقبة إعداد وتقديم الوجبات الغذائية للمرضى والمنتدبين، فيما يصل متوسط الوجبات التي تقدم يوميا 28 ألف وجبة غذائية في المستشفيات بالمشاعر تشمل 185 صنفًا غذائيًا اختياريًا حسب حالة مستحق التغذية.

وأكدت”الصحة” أن هذه الوجبات يتم إعدادها وفق شروط ومواصفات للتغذية والاشتراطات الصحية، وإجراءات ومعايير صحية عالية بالإشراف والمتابعة والتنفيذ ، فيما تتم هذه العملية مع متعهدين من اصحاب الخبرة والكفاءة بتغذية المستشفيات ، حيث يلتزم المتعهد بالحج بتأمين وبتحضير وتقديم التغذية ونظافة وصيانة وتجهيزات وأدوات وعمالة واعداد وطهي يقوم بها أكثر من 700 عامل ، يحملون شهادات صحية وتدريب على تداول سلامة الغذاء وتطبيق اشتراطات صحيه لضمان سلامة الغذاء مع اجراء تحاليل مخبريه واستقصاء وبائي لتأكد من خلو العمالة من الامراض والوبائية والمعدية، وعمل استطلاع رأي من بداية الموسم عن الوجبات الغذائية المقدمة مطلع ذو الحجة 1440بلغت نسبة الرضا 91%.

// انتهى //

12:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الصحة" تزرع 110 كاميرات ذكيه لتتبع مراحل إنتاج الغذاء للحجاج المنومين في مستشفيات المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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