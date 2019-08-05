السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تختتم الحملة التوعوية "حج صحي وجسد سليم"



الدمام 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الطب وعمادة الدراسات الجامعية للطالبات الحملة التوعوية التي نظمتها على مدى يومين، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد الجامعي نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع موسم الحج تحت عنوان "حج صحي وجسد سليم 2019م"، وذلك في مجمع الراشد التجاري بالخبر.

وأوضحت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الملحم، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الفرد للوقاية من الأمراض المصاحبة لموسم الحج، مشيرةً إلى أن إطلاق الجامعة لهذه الحملة يأتي انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ودور الجامعة للتوعية بنمط الحياة الصحي وجودة الحياة للفرد والمجتمع، ودعم كافة برامج المسؤولية المجتمعية.

// انتهى //

12:33ت م

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