السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



تبوك 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل.

كما يتابع سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الخدمات والجهود المقدمة للحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بالمنفذ وأثناء مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج.

وأكد الأمير فهد بن سلطان مواصلة جميع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها وقاصدي الأماكن السياحية كافة، داعياً الله أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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12:21ت م

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