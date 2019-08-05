حج / وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس المجمع الفقهي العراقي



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، بمقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج بفندق كوبثورن مكة النسيم بمكة المكرمة اليوم، رئيس المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد حسن الطه، والوفد المرافق له المشاركين في البرنامج .

وجرى خلال اللقاء استعراض المسار المتميز للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين ، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي.

وقال رئيس المجمع الفقهي العراقي في تصريح صحفي بعد اللقاء:" من سعادة هذه الأمة بأن شرع الله سبحانه وتعالى لها مواسم تشحن الهمم وتدفع إلى الأمام وتقوي العزمات ، وجعل الحج أكبر مؤتمر واجتماع ممكن أن يحصل فيه المسلم على فوائد عظيمة ، ومن حسن حض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أن يتولى جمع المسلمين و أهل الفكر والشريعة والأدباء ومن يعنيه أمر الأمة الإسلامية ليستثمرو هذا الجمع الغفير الذي نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبصره بما يعلي كلمة الله ".

وقدم رئيس المجمع الفقهي العراقي، شكره لخادم الحرمين الشريفين على استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، مؤكداً أن البرنامج حلقة وصل بين المؤثرين بالعالم، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقراراها.

// انتهى //

12:15ت م

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