السعودية اليوم / انطلاق ورشة عمل "المقاول ما له وما عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد" بغرفة أبها



أبهـا 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

انطلقت ورشة عمل " المقاول ما له وما عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد" التي تنظمها الهيئة

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى وعي المقاول بالأنظمة الحكومية الجديدة، وتعريف المقاول بنظام المنافسات والمشتريات، ورفع جاهزية المقاولين للتقديم على المشاريع الحكومية، مع رفع مستوى الشفافية في القطاع وخلق بيئة تنافسية عادلة.

وناقش المشاركون خلال ورشة العمل مراحل التقديم لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ومهام الهيئة السعودية للمقاولين الرئيسية، إضافة إلى منظومة قطاع المقاولات وتحدياته.

// انتهى //

12:14ت م

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أبهـا 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسانطلقت ورشة عمل " المقاول ما له وما عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد" التي تنظمها الهيئة السعودية للمقاولين "، بالتعاون مع غرفة أبها، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس مجلس الإدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد الشهراني.وتهدف الورشة إلى رفع مستوى وعي المقاول بالأنظمة الحكومية الجديدة، وتعريف المقاول بنظام المنافسات والمشتريات، ورفع جاهزية المقاولين للتقديم على المشاريع الحكومية، مع رفع مستوى الشفافية في القطاع وخلق بيئة تنافسية عادلة.وناقش المشاركون خلال ورشة العمل مراحل التقديم لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ومهام الهيئة السعودية للمقاولين الرئيسية، إضافة إلى منظومة قطاع المقاولات وتحدياته.// انتهى //12:14ت م0068

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