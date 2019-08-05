حج / متطوعو الدفاع المدني بجازان يغادرون غداً للمشاعر المقدسة لخدمة الحجيج



جيزان 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

ينطلق المشاركون في أعمال موسم حج العام الحالي من متطوعي الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى المشاعر المقدسة غداً لأداء مهامهم التطوعية ضمن الأعمال والجهود والخدمات التي تقدمها فرق الدفاع المدني في موسم حج العام الحالي لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس مجلس الفرق التطوعية بالدفاع المدني بالمنطقة محمد عبيري، أن عدد المتطوعين المشاركين للعام الحالي بلغ 54 متطوعاً، حيث جرى إعدادهم وتدريبهم سابقاً على مهام الدفاع المدني وخطط الإخلاء والإنقاذ، وكذلك الإسعافات الأولية عبر برنامج تدريبي تضمن 12 دورة تدريبية، فضلاً عن استعراض التجارب التطوعية السابقة للفريق والمهام التطوعية في المشاعر المقدسة، إلى جانب التدريبات الميدانية على كيفية تفويج الحجاج وكيفية التعامل المباشر مع خطط الإسناد.

وأضاف أن الدورات التدريبية التي نفذتها شعبة المتطوعين بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان جاءت بهدف تأهيل المتطوعين والمتطوعات المشاركين في أعمال الدفاع المدني بالمشاعر وسعياً لإكسابهم مهارات الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع مصابي الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة إلى طرق الإخلاء والإنقاذ وغيرها من البرامج المعززة لقدرات وإمكانات المتطوعين في المشاعر المقدسة، فضلًا عن العديد من الدورات التدريبية الميدانية والنظرية والتطبيقية.

من جهته التقى رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد الصايغ بمقر الغرفة أمس، المشاركين في أعمال موسم حج العام الحالي من متطوعي الدفاع المدني بالمنطقة، حاثاً إياهم على ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم كل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، التي تعد شرفاً وواجباً دينياً ووطنياً يفتخر به الجميع، مشيراً إلى دور الفريق في تقديم القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة لأبناء الوطن التي حثّ عليها ديننا الحنيف نحو خدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها وتبذلها قيادة بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة الحجيج.

وأكد الصايغ أن غرفة جازان تسعد بكونها الشريك الاستراتيجي للدفاع المدني بمنطقة جازان، مشيداً بكافة الجهود التي تقدمها المديرية في تقديم رسالة تطوعية متميزة تعكس جهود شباب وشابات المنطقة.

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12:13ت م

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